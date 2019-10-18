Son Dakika Haberleri: Alman havayolu şirketi çalışanları greve gidiyor
Son Dakika Güncel Alman havayolu şirketi çalışanları greve gidiyor

Alman havayolu şirketi çalışanları greve gidiyor

42 dakika önce

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personelleri, ücretlerinin artırılması talebiyle grev yapacak.

Alman havayolu şirketi çalışanları greve gidiyor, System.String[]

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personelleri, ücretlerinin artırılması talebiyle grev yapacak. Grevden binlerce insanın etkilenmesi bekleniyor.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan kabin personelleri, ücretlerin artırılması talebiyle grev yapacak. Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Sendikası sözcüsü Nicoley Baublies'in açıklamasına göre, Lufthansa ile ücretlerin artırılmasını konusunda anlaşma sağlanamamasından dolayı sendika, beş saatlik iş bırakma eylemi kararı aldı.

300 UÇUŞ OLUMSUZ ETKİLENECEK

Söz konusu grev nedeniyle 300'den fazla uçuşun olumsuz etkilenmesi beklenirken, bu tarihlerde uçacak yolcular da tedirgin. Lufthansa, Avrupa genelinde havayolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Grevin, Düsseldorf, Stuttgart veya Berlin havalimanlarında etkili olması bekleniyor.

(Mustafa Tığlı/İHA)

Sendika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Daum'dan Alman basınına tokat gibi Türk askeri cevabı!
Alman Spiegel Online: Erdoğan geri adım atmadı, Trump ve YPG kaybetti Son dakika: ABD ve Türkiye arasında diplomasi trafiği! Peş peşe görüşmeler Son dakika: Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 21:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman havayolu şirketi çalışanları greve gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]