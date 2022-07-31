Lufthansa pilotlarından grev için onay - Son Dakika
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Lufthansa pilotlarından grev için onay

31.07.2022 21:58
Lufthansa pilotlarından grev için onay

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların büyük çoğunluğunun, bağlı oldukları sendikanın düzenlediği oylamada greve gitmekten yana oy kullandığı bildirildi.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çalışan pilotların büyük çoğunluğunun, bağlı oldukları sendikanın düzenlediği oylamada greve gitmekten yana oy kullandığı bildirildi.

Alman Pilot Sendikası Cockpit, yaptığı açıklamada Lufthansa'da çalışan sendika üyesi pilotların büyük kısmının grev kararını desteklediğini duyurdu.

Sendikanın yaptığı oylamaya katılan pilotların yüzde 97,6'sının grevden yana oy kullandığı aktarılan açıklamada, Lufthansa Cargo'da çalışan pilotlarda ise bu oranın yüzde 99,3 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Böylelikle Lufthansa şirketinde pilotların grevi mümkün hale gelirken, sendikadan grev için bir tarih açıklanmadı.

Cockpit'ten Marcel Gröls, olumlu sonuçlanan oylamanın kesin bir şekilde greve gidileceği anlamına gelmediğini ve iş bırakma eyleminin halen önlenebileceğini ifade etti.

Oylamanın, pilotların taleplerini ciddiye almak için Lufthansa'ya bir sinyal olduğuna işaret eden Gröls, Lufthansa yönetiminden toplu sözleşme görüşmelerinde iyi teklifler beklediklerini kaydetti.

Cockpit sendikası bu yıl için yüzde 5,5 oranında ücret artışı, gelecek yıldan itibaren de ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor. 6 tur yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde Lufthansa'nın şimdiye kadar bir teklif sunmadığını ileri süren sendika, yaklaşık 5 bini Lufthansa'da olmak üzere Almanya'da 9 bin 600'un üzerinde pilotu temsil ediyor.

27 Temmuz'da Verdi Sendikasının çağrısı üzerine Lufhansa şirketinde yer personeli greve gitmiş ve ülkenin en önemli havalimanlarından olan Münih ve Frankfurt havalimanları kilitlenmişti. Grevde 1000 üzerinde uçuş iptal olmuş, 134 bin yolcu da etkilenmişti.

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Kaynak: AA

Lufthansa, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lufthansa pilotlarından grev için onay - Son Dakika

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