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Alman heyet katı atık depolama tesisinde incelemelerde bulundu

1 saat önce

Çevrenin korunması suretiyle iklim değişikliğinin önlenmesi için iyi uygulamaların paylaşılması ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis edilmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi ve Almanya'daki kardeş şehri Neuss Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Nevşehir'e gelen Alman heyet geri...

Alman heyet katı atık depolama tesisinde incelemelerde bulundu, System.String[]
Çevrenin korunması suretiyle iklim değişikliğinin önlenmesi için iyi uygulamaların paylaşılması ve sürdürülebilir ortaklıklar tesis edilmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi ve Almanya'daki kardeş şehri Neuss Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Nevşehir'e gelen Alman heyet geri dönüşüm uygulamasının başlatılacağı pilot mahallelerde incelemelerde bulundu.

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından desteklenen "Sürdürülebilir Belediyecilik İçin Değişim Projesi" kapsamında Almanya'nın Neuss şehrinden bir heyet Nevşehir'e geldi. Bir haftalık çalışma ziyareti programında ilk gün Nevşehir Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi ve Güneş Pilleri Tesisini ziyaret eden Alman heyet, bölgenin tarihi ve turist merkezlerini de gezdi.

Çalışma ziyaretinin ikinci gününe Nevşehir'de geri dönüşüm uygulamasının başlatılacağı pilot mahalleleri gezerek başlayan Alman heyete Nevşehir Belediyesi yetkilileri ve teknik personelleri tarafından uygulamaya ilişkin bilgiler verildi. Ardından Katı Atık Düzenli Depolama Tesisini gezen heyet burada Metan Gazından Elektrik Üretimini inceledi. Sulusaray'daki Tıbbi Atık Strerilizasyon Tesisi hakkında da bilgiler alan heyet, günün diğer bölümünü ile kültürel gezilerle geçirdi.

Aralarında Neuss Sehri Cevre Bakani Dr. Matthias Welpmann, Neuss Çevre Müdürü Norbert Clever, Neuss Turkuaz Kardeş Şehir Derneği görevlisi Umut Ali Öksüz, Neuss Atık ve Geri Dönüşüm Lojistiği Müdürü Oliver Negele ve Neuss Belediyesi şehir ortaklıkları görevlisi Jessica Anna Gleb'in de bulunduğu Alman heyetin Nevşehir'deki çalışma ziyaretine Neuss Belediye Başkanı Reiner Dieter ve belediyenin üst düzey yetkilileri de katılacak. - NEVŞEHİR
Nevşehir, Dönüşüm, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:52 Kaynak: İHA
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