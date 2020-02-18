Alman heyeti Çufalı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Almanya Halbach & Braun Maschinenfabrik GmbH & Co şirketi temsilcileri, Maden Makineleri Kümelenmesi çalışmaları kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'yı ziyaret etti.



2019 yılında başlayan Zonguldak Valiliği önderliğinde ve ZBEÜ'nün desteği ile Zonguldak, Bartın ve Karabük illerini kapsayan TR81 bölgesinde gerçekleştirilmesi hedeflenen Çelik Kümelenme Projesi kapsamında, Zonguldak iline "Maden Makinaları İmalatı" küme misyonu belirlenmiş ve bu kapsamda Zonguldak Maden Makinaları İmalatçıları (MAKZON) Derneği ve sanayi sitesi oluşumu için aynı isimle bir kooperatif kurulmuştu. MAKZON temsilcileri, ilk yurtdışı ziyaretini ZBEÜ'nün katılımıyla 14-17 Kasım 2019 tarihleri arasında Almanya'nın kömür madenciliği alanında en önde gelen Ruhr bölgesine gerçekleştirmişti. Bu ziyarette, Almanya'nın maden makinaları üretici firmalarından Halbach&Braun ile toplantı yapılmış ve üretim tesisleri incelenmişti.



Almanya ziyaretinden itibaren ciddi işbirliği görüşmelerinin sürdürüldüğü Halbach&Braun firması sahibi Eberhard Braun, satış müdürü Uwe Hackenberger, Avrupa Zonguldaklılar Derneği Başkanı Mehmet Karakulak ve beraberlerindeki heyet BEÜ'yü ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen toplantıya ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Umut Güneş Sefercik, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özarslan, Zonguldak BEÜ Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Geniş ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve MAKZON Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Kaya katıldılar.



Toplantıda, Alman heyete Maden Mühendisliği Bölümünün geçmişi, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmekte oldukları projeleri, Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezimizin hedefleri, Zonguldak Teknopark bünyesinde maden makinaları üzerine devam eden Ar-Ge Projeleri ve Üniversitenin MAKZON projesine bakışı gibi konularda bilgi aktarıldı. MAKZON projesi kapsamında Zonguldak iline yatırım yapmayı planlayan firma yetkilileri Üniversite ile ilgili olumlu görüşlerini paylaştılar. Son olarak, Üniversite ve Halbach&Braun firması arasında gelecek işbirliklerinin masaya yatırıldığı toplantı hediye takdimlerinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK