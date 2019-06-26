Alman Hohnstock'la Belçikalı Raymond'a cüzdan sürprizi
1 saat önce
BODRUM'a tatile giden Belçikalı Lenoir Eddy Raymond ile Alman Jenny Helga Hohnstock, iki farklı toplu taşıma aracında cüzdanlarını düşürdü.
BODRUM'a tatile giden Belçikalı Lenoir Eddy Raymond ile Alman Jenny Helga Hohnstock, iki farklı toplu taşıma aracında cüzdanlarını düşürdü. Midibüs şoförlerinin bulduğu cüzdanların sahipleri, araçların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:08
İçinde bin 760 lira ve kredi kartları olan cüzdan sahibi Raymond'a, içerisinde bir miktar Euro ve Türk lirası bulunan cüzdan da sahibi Hohnstock'a belediye yetkilileri tarafından teslim edildi. Turistler, cüzdanlarını bulup kendilerine ulaştıranlara teşekkür etti.
İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı
"Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu
Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu
Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat