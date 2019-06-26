Son Dakika Haberleri: Alman Hohnstock'la Belçikalı Raymond'a cüzdan sürprizi
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Alman Hohnstock'la Belçikalı Raymond'a cüzdan sürprizi

1 saat önce

BODRUM'a tatile giden Belçikalı Lenoir Eddy Raymond ile Alman Jenny Helga Hohnstock, iki farklı toplu taşıma aracında cüzdanlarını düşürdü.

Alman Hohnstock'la Belçikalı Raymond'a cüzdan sürprizi, System.String[]
BODRUM'a tatile giden Belçikalı Lenoir Eddy Raymond ile Alman Jenny Helga Hohnstock, iki farklı toplu taşıma aracında cüzdanlarını düşürdü. Midibüs şoförlerinin bulduğu cüzdanların sahipleri, araçların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

İçinde bin 760 lira ve kredi kartları olan cüzdan sahibi Raymond'a, içerisinde bir miktar Euro ve Türk lirası bulunan cüzdan da sahibi Hohnstock'a belediye yetkilileri tarafından teslim edildi. Turistler, cüzdanlarını bulup kendilerine ulaştıranlara teşekkür etti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:08 
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