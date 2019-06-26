Alman Hohnstock'la Belçikalı Raymond'a cüzdan sürprizi

BODRUM'a tatile giden Belçikalı Lenoir Eddy Raymond ile Alman Jenny Helga Hohnstock, iki farklı toplu taşıma aracında cüzdanlarını düşürdü.

BODRUM'a tatile giden Belçikalı Lenoir Eddy Raymond ile Alman Jenny Helga Hohnstock, iki farklı toplu taşıma aracında cüzdanlarını düşürdü. Midibüs şoförlerinin bulduğu cüzdanların sahipleri, araçların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.



İçinde bin 760 lira ve kredi kartları olan cüzdan sahibi Raymond'a, içerisinde bir miktar Euro ve Türk lirası bulunan cüzdan da sahibi Hohnstock'a belediye yetkilileri tarafından teslim edildi. Turistler, cüzdanlarını bulup kendilerine ulaştıranlara teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi :

İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı

"Pedofili" içeren "Zümrüt Apartmanı"nın yazarı ve yayıncısı hakkına istenen ceza belli oldu

Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu

Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat