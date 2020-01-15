Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer: "Libya Konferansı, siyasi sürecin başlangıcıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer: 'Libya Konferansı, siyasi sürecin başlangıcıdır' - Son Dakika

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer: "Libya Konferansı, siyasi sürecin başlangıcıdır"

6 saat önce

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya Konferansı'nın, Libya'daki ihtilafın çözümü konusunda son nokta değil, siyasi sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer:

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya Konferansı'nın, Libya'daki ihtilafın çözümü konusunda son nokta değil, siyasi sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Alman hükümetinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'da kalıcı barışın sağlanması ve istikrarın getirilmesi yönündeki çabalarını desteklediğini vurguladı.

"Libya Konferansı son nokta değil, BM yönetimi altındaki siyasi sürecin başlangıcıdır. Libya'daki tüm sorunların çözümü bir günde başarılamaz." ifadelerini kullanan Demmer, konferansta bazı konularda ilerlemelerin sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.

Demmer, Alman hükümetinin Libya'daki iç savaşın sadece siyasi çözümle sonlanacağına inandığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, konferansın iyi hazırlandığını, daha önce çalışma düzeyinde yapılan toplantıların da verimli geçtiğini söyledi.

Merkel, devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.


Konferansa ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.


Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:02 Kaynak: AA
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