Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: "Navalny sinir gazı ile zehirlendi" - Son Dakika

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin yapılan testler sonucu sinir gazı ile zehirlendiğini duyurdu.

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlenme iddiasına yönelik tedavi gördüğü Almanya'da yeni bir açıklama geldi. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Berlin'deki Charite Hastanesi'nde tedavi gören Rus siyasetçi Navalny'nin Novichok tipi sinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan sinir gazı ile zehirlendiğini duyurdu. Sözcü Seibert Navalny'den alınan kan örneklerinin bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerinin Novichok ile zehirlendiğine dair "kesin kanıtlar" sunduğunu belirtti.

Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Bürosu tarafından yapılan açıklamada da Navalny'den alınan örneklerin Bundeswehr laboratuvarında tapılan detaylı incelemeler sonucunda Novichok grubuna bağlı kimyasal bir sinir gazıyla zehirlendiğinin "kesinlik kazandığı" duyuruldu.

Alman hükümeti Rus hükümetinden açıklama istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Maliye Bakanı Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'den oluşan Federal Kabine üyeleri yaptıkları ortak açıklamada, "Alexei Navalny'nin Rusya'da kimyasal bir sinir gazı ile yapılan saldırının kurbanı olması şaşırtıcı bir olay. Federal hükümet bu saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor. Rus hükümetinden olayla ilgili açıklama bekliyoruz" denildi. Açıklamada, "Federal hükümet Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) ve NATO'daki ortaklarına soruşturmanın sonuçları hakkında bilgi verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Alman federal hükümetinin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile de iletişime geçeceği, Alman Federal Meclisi'ndeki parlamento gruplarını bilgilendirerek işlenilen vahim saldırının detaylarını paylaşılacağı duyuruldu.

Ayrıca Alman Dışişleri Bakanlığı'nın soruşturmanın sonuçları hakkında Rusya Büyükelçisini bilgilendireceği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Tomsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Navalny'nin destekçileri kendisinin biri tarafından zehirlendiğini düşünüyordu.

Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti. - BERLİN