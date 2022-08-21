Almanya Başbakanı Scholz, ABD, Fransa ve İngiltere liderleriyle uluslararası konuları görüştü - Son Dakika
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Almanya Başbakanı Scholz, ABD, Fransa ve İngiltere liderleriyle uluslararası konuları görüştü

21.08.2022 20:52
Almanya Başbakanı Scholz, ABD, Fransa ve İngiltere liderleriyle uluslararası konuları görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda uluslararası konuları görüştüğünü bildirdi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda uluslararası konuları görüştüğünü bildirdi.

Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, liderlerin, telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya kendisini Rus saldırganlığına karşı savunmasında verilen desteğin devam etmesi konusunda hemfikir kaldığını aktardı.

Liderlerin, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu da görüştüğünü vurgulayan Hebestreit, devlet ve hükümet başkanlarının, santralin çevresinde askeri adımlardan kaçınılmasını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının hızlı şekilde nükleer santrali ziyaret etmesini talep ettiğini kaydetti.

Steffen Hebestreit, İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereler ile İran'ın bölgedeki davranışları da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.

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Kaynak: AA

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