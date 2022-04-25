Alman hükümeti, 2022 büyüme tahminini Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 2,2'ye çekecek - Son Dakika
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Alman hükümeti, 2022 büyüme tahminini Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 2,2'ye çekecek

25.04.2022 13:38
Alman hükümeti, 2022 büyüme tahminini Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 2,2'ye çekecek

Alman hükümetinin, 2022 için daha önce yüzde 3,6 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden dolayı bu yıl ikinci kez aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,2'ye çekeceği bildirildi.

Alman hükümetinin, 2022 için daha önce yüzde 3,6 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Rusya- Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden dolayı bu yıl ikinci kez aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,2'ye çekeceği bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı belirsizliklerin yüksek olması ve Kovid-19 salgınından 2 yıl sonra savaşın özellikle emtia fiyatları ve tedarik zincirleri açısından önemli riskler içermesi nedeniyle Alman hükümeti, bu yıl için büyüme tahminini "önemli oranda" düşürecek.

Hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 3,6 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini savaşın olumsuz etkilerinden dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 2,2'ye çekecek.

Haberde, özellikle enerji arzındaki bir kesintinin, büyüme tahmininde yeniden aşağı yönlü bir revizeye sebep olacağı belirtilerek, Alman hükümetinin 2023 için ise yüzde 2,5 büyüme beklediği kaydedildi.

Almanya'nın önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşu, 13 Nisan'da ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahminini, savaşın etkileri nedeniyle yüzde 4,8'den yüzde 2,7'ye indirirken, "Rusya'dan enerji arzının dondurulmasının 2023'te resesyona neden olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Salgının ilk yılı olan 2020'de Alman ekonomisi yüzde 4,6 küçülürken, geçen yıl yüzde 2,9 büyüme kaydetti.

Alman hükümetinin ekonomiye yönelik bahar dönemi tahminlerini Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in 27 Nisan Çarşamba günü açıklaması bekleniyor.

Almanya'da yeni hükümet, 26 Ocak'ta, Angela Merkel Başbakanlığındaki eski Alman hükümetinin bu yıl için yüzde 4,1 olarak açıkladığı resmi büyüme beklentisini Kovid-19'un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekmişti.

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Hükümet, Ukrayna, Alman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman hükümeti, 2022 büyüme tahminini Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 2,2'ye çekecek - Son Dakika


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