Alman hükümeti, 2035'e kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçmek istiyor - Son Dakika

Enerjide arz güvenliğini korumak isteyen Alman hükümeti, 2035'te enerji tedarikini tamamıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Oliver Krischer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birçok önlemle 2035 gibi erken bir tarihte yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayanan enerji arzı başarabiliriz." ifadesini kullandı.

Krischer, "Bu sadece iklim korumasına fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bizi Putin'in gaz, petrol ve kömüründen bağımsız kılıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ülkenin 2030 yılına kadar karasal rüzgar enerjisinde 110 gigavat ve güneş enerjisinde 200 gigavat kurulu güce ulaşmasını hedefliyor.

30 yıldır aktif olan 3 nükleer santralini geçen yılın sonunda kapatan Almanya, kalan 3 nükleer santralini de 2022'de kapatmayı planlıyor.

Almanya, daha önce 2038'de kömür santrallerini kapatmayı hedeflemiş, geçen yıl santral işletmecileriyle anlaşma sağlayarak bu tarihi 2030'a çekmişti.

Öte yandan, Ukrayna saldırısı nedeniyle Alman hükümeti, Rusya'dan gaz ve petrol arzını "tamamen" durdurmaya hazırlanıyor. Bu nedenle, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, nükleer santrallerin 2022'den sonra işletilmeye devam etmesine tamamen karşı çıkmıyor. Ülkede hedeflenen kömürden çıkış tarihi de sorgulanıyor.