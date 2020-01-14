Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal... - Son Dakika
Son Dakika Politika Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal... - Son Dakika

Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal...

6 saat önce

Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve Hafter'i davet etti.

Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal..., System.String[]

Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve Hafter'i davet etti. - BERLİN

Berlin, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan masadan kaçan Hafter'e sert sözler: Yalan darbesi yaptı
Son dakika: Ateşkesi imzalamayan Hafter'in milisleri saldırılara devam etmek için toplanıyor Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesini gördü! Tarihi zirveye ramak kaldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 23:03:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]