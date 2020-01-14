Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal... - Son Dakika

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Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal...
6 saat önce
Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve Hafter'i davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve Hafter'i davet etti. - BERLİN
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