Alman hükümeti, Berlin konferansına Sarrac ve Hafter'i davet etti - Son Dakika
Son Dakika Politika Alman hükümeti, Berlin konferansına Sarrac ve Hafter'i davet etti - Son Dakika

Alman hükümeti, Berlin konferansına Sarrac ve Hafter'i davet etti

7 saat önce

Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Sarrac ve Hafter'i davet etti.

Alman hükümeti, Berlin konferansına Sarrac ve Hafter'i davet etti, System.String[]

Alman hükümeti, başkent Berlin'de 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Libya konulu konferansa, Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Sarrac ve Hafter'i davet etti.


Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta Libya konulu konferans gerçekleştirilecek. Almanya Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Berlin'deki konferansa Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) lideri Sarrac ve Hafter'in davet edildiği belirtildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı konferansa ayrıca, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilcilerin de katılması bekleniyor.


Dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk ve Rus heyetler Libya'daki taraflar ile görüşmüştü. UMH Başbakanı Fayiz es Serrac anlaşma metnini imzalamış, Hafter ise süre isteyerek gece yarısı Moskova'dan anlaşmayı imzalamadan ayrılmıştı. - BERLİN

Berlin, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
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