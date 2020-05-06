Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu

Koronavirüs nedeniyle lig maçlarına ara veren ülkelerde futbol yavaş yavaş normale dönüyor. Fransa ve Hollanda'da ligler bu sezon için iptal edilirken, Sırbistan ile Hırvatistan'da futbol 30 Mayıs'ta başlayacak. Ülkemizde ise federasyon 12 Haziran'da liglere devam etme kararı aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama da Alman Hükumeti'nden geldi. Hükumet, Almanya Bundesliga maçlarının mayısın ikinci yarısında seyircisiz olarak oynanabileceğini ifade etti.

Liglerle ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri ise ilerleyen günlerde netleştirilecek.