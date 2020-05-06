Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu - Son Dakika Spor

Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu

27 dakika önce

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Almanya Bundesliga'da lig maçlarına mayıs ayının ikinci yarısında devam edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Hükumeti, karşılaşmaların seyircisiz olarak oynanacağını dile getirdi.

Koronavirüs nedeniyle lig maçlarına ara veren ülkelerde futbol yavaş yavaş normale dönüyor. Fransa ve Hollanda'da ligler bu sezon için iptal edilirken, Sırbistan ile Hırvatistan'da futbol 30 Mayıs'ta başlayacak. Ülkemizde ise federasyon 12 Haziran'da liglere devam etme kararı aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama da Alman Hükumeti'nden geldi. Hükumet, Almanya Bundesliga maçlarının mayısın ikinci yarısında seyircisiz olarak oynanabileceğini ifade etti.

Liglerle ilgili başlangıç ve bitiş tarihleri ise ilerleyen günlerde netleştirilecek.

Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:53 

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