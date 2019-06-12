Son Dakika Haberleri: Alman hükümeti camilere yönelik saldırıları kınadı
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Alman hükümeti camilere yönelik saldırıları kınadı

4 saat önce

Almanya'da Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ülkede camilere yönelik saldırıları kınadı.

Alman hükümeti camilere yönelik saldırıları kınadı, System.String[]
Almanya'da Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ülkede camilere yönelik saldırıları kınadı.
Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında son dönemde ülkede artan cami saldırılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Alman hükümetinin camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılara karşı nasıl mücadele ettiğine ilişkin soru üzerine Seibert, "Federal hükümet adına, Müslümanların ibadethanelerine ve Almanya'da ibadetlerini serbestçe yerine getirilmelerine yönelik her türlü saldırıyı elbette kınadığımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
Seibert, Bremen kentindeki bir camide Kur'an-ı Kerimlerin yırtılmasına ve saygısızlık gösterilmesine dikkati çekerek, barışçıl şekilde ibadet edenlere karşı bu tür saldırganlığa göz yummayacaklarını söyledi.
Müslüman derneklerin, Alman hükümetinden, İslam düşmanlığıyla mücadele için bir kişinin görevlendirmesi talebinin hatırlatılması üzerine de Seibert, böyle bir öneriden haberinin olmadığını ifade etti.

Seibert, siyasetçilerin ve sivil toplumun bu tür saldırılara karşı net tutum sergileyerek "bu davranışların değerlere aykırı olduğunu" söylemesinin önemine işaret etti.
Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter ise bu tür olayların eyaletlerin güvenlik birimleri tarafından takip edildiğini ve eyaletler arası bilgi paylaşımının yapıldığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:26 Kaynak: AA
Steffen Seibert, Hükümet, Almanya, Güncel
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