Alman hükümeti elektrikli otomobillere 1,8 milyar avro fon ayırdı - Son Dakika
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Alman hükümeti elektrikli otomobillere 1,8 milyar avro fon ayırdı

6 saat önce

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkede elektrikli otomobillerin satışının artırılması amacıyla 2021-2024 yıllarında teşvik primi olarak yaklaşık 1,8 milyar avroluk fon ayrıldığını bildirdi.

Alman hükümeti elektrikli otomobillere 1,8 milyar avro fon ayırdı, System.String[]

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, ülkede elektrikli otomobillerin satışının artırılması amacıyla 2021-2024 yıllarında teşvik primi olarak yaklaşık 1,8 milyar avroluk fon ayrıldığını bildirdi.

Altmaier yaptığı açıklamada, Almanya'da elektrikli otomobillerin satışını teşvikine yönelik tüketicilere ödemek için bu yıl 250 milyon avroluk fonun ayrıldığını belirtti.

Daha fazla elektrikli otomobilin Alman yollarında olmasının ülkenin yararına olacağını belirten Altmaier, "2021-2024 yıllarında finansal planlamada yaklaşık 1,8 milyar avro tahsis edildi." ifadesini kullandı.

Alman hükümeti iklim koruma paketi kapsamında, Şubat ayından itibaren 40 bin avroya kadar elektrikli otomobil satın alanlara ödenen 4 bin avro teşviki 6 bin avroya, hibrit motorlu araç alan tüketicilere de 3 bin avroluk teşvik primini de 4 bin 500 avroya yükseltmişti.

İlk olarak 2016'da ödenmeye başlayan söz konusu primlerin yarısını Alman hükümetini, diğer yarısını da otomobil şirketleri karşılıyor.

Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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