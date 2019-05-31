Son Dakika Haberleri: Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı
Son Dakika Güncel Haber

Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı

28 dakika önce

Alman hükümeti, elektrikli otomobillerin satışının artırılması amacıyla otomobil üreticileriyle birlikte tüketicilere ödediği 4 bin avro teşvik primini 18 ay uzattı.

Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı, System.String[]
Alman hükümeti, elektrikli otomobillerin satışının artırılması amacıyla otomobil üreticileriyle birlikte tüketicilere ödediği 4 bin avro teşvik primini 18 ay uzattı.
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelecek ay sonu süresi dolacak olan elektrikli otomobil satın alanlara 4 bin avro, hibrit motorlu araç alan tüketicilere de 3 bin avroluk teşvik priminin 2020 sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
İlk olarak 2016'da ödenmeye başlayan söz konusu primlerin yarısını Alman hükümetini, diğer yarısını da otomobil şirketleri karşılıyor. Bunun için toplamda 1,2 milyar avroluk fon ayrılmıştı.
Bakanlık, teşviklerden yararlanmak için başvuruların arttığını fakat bunun beklenenden daha yavaş olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:29 Kaynak: AA
Ekonomi, Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Otomobil çarpan kamyonetteki bebek yola fırladı savruldu Joachim Löw hastaneye kaldırıldı NTV ekonomi müdürü, canlı yayında görevi bıraktığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 15:57:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]