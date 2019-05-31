Son Dakika Haberleri: Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı
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Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı

7 dakika önce

ALMAN hükümeti, elektrikli otomobillerin satışının artırılması amacıyla otomobil üreticileriyle birlikte tüketicilere ödediği 4 bin Euro teşvik primini 18 ay uzattı.

Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı, System.String[]
ALMAN hükümeti, elektrikli otomobillerin satışının artırılması amacıyla otomobil üreticileriyle birlikte tüketicilere ödediği 4 bin Euro teşvik primini 18 ay uzattı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gelecek ay sonu süresi dolacak olan elektrikli otomobil satın alanlara 4 bin Euro, hibrit motorlu araç alan tüketicilere de 3 bin Euro'luk teşvik priminin 2020 sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Beklenenden daha yavaş

İlk olarak 2016'da ödenmeye başlayan söz konusu primlerin yarısını Alman hükümetini, diğer yarısını da otomobil şirketleri karşılıyor. Bunun için toplamda 1.2 milyar Euro'luk fon ayrılmıştı. Bakanlık, teşviklerden yararlanmak için başvuruların arttığını fakat bunun beklenenden daha yavaş olduğunu belirtti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:53 
Almanya, Güncel
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