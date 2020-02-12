Alman hükümeti, hassas askeri ihaleleri Alman firmalarla sınırlandırıyor - Son Dakika

Almanya hükümeti, ülkede hassas silah sistemlerinin satın alınması ihalelerini Alman şirketleri ile sınırlandığını bildirdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından, Alman savunma sanayisinin güçlendirmesine yönelik ve hemen yürürlüğe girecek yeni strateji belgesi yayınlandı. Buna göre, Almanya'nın elektronik savaş teknolojileri ve savaş gemisi gibi hassas silah sistemlerinin ihalelerine sadece Alman şirketleri katılabilecek.

Eğer Alman şirketleri sistemlerdeki kriterleri karşılayamazsa Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden şirketler söz konusu ihalelere katılabilecek. Daha önce bu kural sadece denizaltı ihalelerinde uygulanıyordu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Hem Almanya'da hem de AB'de stratejik öneme sahip temel savunma becerilerini gelişimini sürdürmek ve desteklemek istiyoruz." ifadesini kullandı.