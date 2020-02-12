Alman hükümeti, hassas askeri ihaleleri Alman firmalarla sınırlandırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman hükümeti, hassas askeri ihaleleri Alman firmalarla sınırlandırıyor - Son Dakika

Alman hükümeti, hassas askeri ihaleleri Alman firmalarla sınırlandırıyor

6 saat önce

Almanya hükümeti, ülkede hassas silah sistemlerinin satın alınması ihalelerini Alman şirketleri ile sınırlandığını bildirdi.

Alman hükümeti, hassas askeri ihaleleri Alman firmalarla sınırlandırıyor, System.String[]

Almanya hükümeti, ülkede hassas silah sistemlerinin satın alınması ihalelerini Alman şirketleri ile sınırlandığını bildirdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından, Alman savunma sanayisinin güçlendirmesine yönelik ve hemen yürürlüğe girecek yeni strateji belgesi yayınlandı. Buna göre, Almanya'nın elektronik savaş teknolojileri ve savaş gemisi gibi hassas silah sistemlerinin ihalelerine sadece Alman şirketleri katılabilecek.

Eğer Alman şirketleri sistemlerdeki kriterleri karşılayamazsa Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden şirketler söz konusu ihalelere katılabilecek. Daha önce bu kural sadece denizaltı ihalelerinde uygulanıyordu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Hem Almanya'da hem de AB'de stratejik öneme sahip temel savunma becerilerini gelişimini sürdürmek ve desteklemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonomi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Türk ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu
Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti AK Parti Divriği İlçe Başkanı Yasin Uyanık hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 01:32:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman hükümeti, hassas askeri ihaleleri Alman firmalarla sınırlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]