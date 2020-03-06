Alman hükümeti İdlib'deki ateşkesten memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman hükümeti İdlib'deki ateşkesten memnun - Son Dakika

Alman hükümeti İdlib'deki ateşkesten memnun

6 saat önce

Alman hükümeti Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Alman hükümeti İdlib'deki ateşkesten memnun, System.String[]

Alman hükümeti Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert Berlin'deki Federal Basın Merkezinde yaptığı açıklamada varılan ateşkesin şu anda uygulanmasının önemli olduğunu belirterek, "Başkan Erdoğan ve Başkan Putin ile varılan ateşkes uzlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu İdlib'deki siviller için iyi bir haber." dedi.

Ateşkes ile çok zor durumda olan sivillerin bir nebze nefes alabileceğini belirten Seibert insani yardımların güvenli ve etkin bir şekilde ulaştırılmasına imkan tanınmasını umduklarını kaydetti.

Seibert ayrıca Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının gelecek günlerde İdlib çevresindeki otoyollar konusunda bir araya geleceğini ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul da Suriye'de siyasi sürecin mümkün hale gelebilmesi için Rusya'nın da sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Breul ayrıca İdlib üzerinde uçuş yasağı getirilmesi konusundaki bir soruya da Rusya'nın bölgede uçuşa yasak bölge konusunu kabul edeceğini düşünemediğini ifade etti.

Türkiye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir Beşşar Esed'den İdlib'deki ateşkesle ilgili ilk yorum: Çok olumlu buldum Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 22:35:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman hükümeti İdlib'deki ateşkesten memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]