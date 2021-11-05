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Alman hükümeti Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli - Son Dakika

Alman hükümeti Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli

05.11.2021 18:11
Alman hükümeti Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından dolayı endişeli olduklarını söyledi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmasından dolayı endişeli olduklarını söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, günlük vaka sayılarının geçen yılın rakamlarını aştığına işaret ederek, bu artışla hastanede ve yoğun bakım servislerinde yatan hasta sayısının da yükseldiğini belirtti.

"Veriler oldukça endişe verici." ifadesini kullanan Seibert, Saksonya gibi bazı bölgelerde hastanelerdeki durumun kritik duruma geldiği bilgisini paylaştı.

Seibert, başka bölgelerde de ağır hasta sayılarının artabileceğini ve hastanelerin kapasitesinin aşılabileceğini dile getirerek, hastanelerdeki yatak kapasitesinin sınırlı olduğu uyarısında bulundu.

"Hastanelerden gelen uyarıları ciddiye almamız lazım." ifadesini kullanan Seibert, halkı aşı olmaya ve tedbirlere uymaya çağırdı.

Sağlık Bakanı Spahn: "Önümüzde çok ağır haftalar var"

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, eyalet sağlık bakanlarıyla Lindau kentinde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında dördüncü dalganın güçlü şekilde hissedildiğine dikkati çekerek, bazı bölgelerde yoğun bakım servisleri dolu olduğu için Kovid-19 hastalarının başka yerlere nakledildiğini anlattı.

"Önümüzde çok ağır haftalar var. Bu, artan vaka sayılarından görülüyor." diyen Spahn, dördüncü dalganın kırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Spahn, salgınla mücadelede eyaletlerin sağlık bakanlarıyla 3 konuda anlaşmaya varıldığı bilgisini paylaşarak, ikinci doz aşının üzerinden 6 ay geçtikten sonra herkesin 3. doz aşı olabileceğini söyledi.

Özellikle yaşlıları ve sağlık personelini üçüncü doz aşı olmaya çağıran Spahn, aşıların muayenehanelerde, aşı merkezlerinde ve mobil aşı araçlarında yapılacağını aktardı.

Spahn, iç mekanlara girişlerde 3G (aşı, test veya iyileşme), vaka sayılarının çok yüksek olduğu bölgelerde ise 2G (aşı veya iyileşme) kuralının geçerli olması yönünde hemfikir kalındığını, bu kuralların sıkı kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Bir diğer önlemin de özellikle "savunmasızların yaşadığı yerlere" ilişkin olduğunu vurgulayan Spahn, yaşlı ve bakım evlerine girişlerde aşı olanlara ve iyileşenlere de test zorunluluğunun getirileceğini kaydetti.

Günlük vaka sayısı artıyor

Almanya'da günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 120 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüse yakalanan 154 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 709 bin 488'e, toplam can kaybı 96 bin 346'ya çıktı.

Steffen Seibert, Hükümet, Berlin, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman hükümeti Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli - Son Dakika


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