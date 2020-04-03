Alman hükümeti küçük işletmelere destek sağlıyor - Son Dakika

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Alman hükümeti küçük işletmelere destek sağlıyor
16 dakika önce
Alman hükümeti kimseyi geride bırakmayacağına dair söz verdi: Geçen hafta 750 milyar euroluk yardım paketi Alman Meclisi'nde kabul edildi.
Alman hükümeti kimseyi geride bırakmayacağına dair söz verdi: Geçen hafta 750 milyar euroluk yardım paketi Alman Meclisi'nde kabul edildi. Büyük şirketleri finansal risklerden korumayı ve kredilere daha kolay erişimi taahhüt eden paket kapsamında, küçük işletmeler de doğrudan yardım için başvurabiliyor. Bir kulüp sahibi ve bir mağaza sahibi ile bu süreçte neler yaşadıklarını konuştuk.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:46
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