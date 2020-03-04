Alman hükümeti tıbbi teçhizat ihracatını yasakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman hükümeti tıbbi teçhizat ihracatını yasakladı - Son Dakika

Alman hükümeti tıbbi teçhizat ihracatını yasakladı

6 saat önce

Alman Hükümeti, koronavirüsün daha fazla yayılmasını göz önüne alarak, solunum maskelerinin ve diğer koruyucu ekipmanların da yer aldığı tıbbi teçhizat ihracatını yasakladı.

Alman hükümeti tıbbi teçhizat ihracatını yasakladı, System.String[]

Alman Hükümeti, koronavirüsün daha fazla yayılmasını göz önüne alarak, solunum maskelerinin ve diğer koruyucu ekipmanların da yer aldığı tıbbi teçhizat ihracatını yasakladı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmek için oluşturulan kriz masasının tıbbi teçhizat ihracatına yönelik aldığı kararın bugün resmi gazetede yayınlandığı belirtildi.

Buna göre, solunum maskeleri, eldivenler ve koruyucu giysiler gibi virüse karşı tıbbi koruyucu ekipmanların başka ülkelere ihracatı yasaklandı.

Açıklamada, virüse karşı kriz masası ile eyaletler arasındaki iş birliğinin artırılacağı vurgulanarak, kriz masasının yarın bir toplantı yapacağı bildirildi.

Ekonomi Bakanlığı, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay arası sahalardan uzak kalacak
Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet Almanya, Esed Rejimi'ni destekleyen Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulanmasını önerdi Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 21:48:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alman hükümeti tıbbi teçhizat ihracatını yasakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]