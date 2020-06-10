Alman hükümeti

Almanya'da Bakanlar Kurulu, 2040'a kadar ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unun hidrojenden karşılanmasına odaklanan "ulusal hidrojen stratejisini" onayladı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman ekonomisinin karbondan arındırılması için oluşturulan hidrojen stratejisine Bakanlar Kurulu'nun onay verdiği belirtildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, çelik, kimya ve ulaşım sektörünü karbondan arındırmak için hidrojenin gerekli olduğunu vurgulayarak, "Almanya, 20 yıl önce yenilenebilir enerjiye verdiği destekte yaptığı gibi hidrojende de öncü bir rol oynamaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Ülkenin hidrojen stratejisinde, 2030'a kadar 5 bin megavat, 2040'a kadar da bir 5 bin megavat daha temiz hidrojen üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Hükümetin 3 Haziran'da açıkladığı teşvik paketinde Almanya'nın, dünyanın en gelişmiş hidrojen teknolojisi tedarikçisi haline getirilmesi hedeflenirken, hidrojenin yaygınlaşması için hidrojen teknolojilerine kısa vadede 9 milyar avroluk yapılması öngörülmüştü.