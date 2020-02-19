Alman hükümetine teknoloji ve inovasyon konusunda tavsiyelerde bulunan Araştırma ve İnovasyon Uzmanlar Komisyonu (EFI), Alman hükümetinin Çin ile ekonomik ve bilimsel ilişkileri kontrollü geliştirmesi tavsiyesinde bulundu.

EFI, teknoloji ve inovasyona yönelik 13'üncü yıllık raporunu Başbakanlık binasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sundu.

Merkel, raporun sunumunda yaptığı konuşmada, bu raporun kendilerine "rehber" niteliğinde olduğunu söyledi. Ülkesinin 2018'de GSYH'sinin yüzde 3,1'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırdığını hatırlatan Merkel, 2009'da 12 milyar avro olan bu harcamaların 2018'de 17 milyar yükseldiğini kaydetti.

2030'a kadar Ar-Ge'ye 160 milyar avro ayıracaklarını belirten Merkel, böylece araştırmacıların önlerini görebileceklerini vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel, Çin'le iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Çin, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı ve ülke çok dinamik bir inovasyon yeri olarak gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman şirketlerinin Çin şirketleri tarafından satın alınmasını yakından izlediklerini belirten Merkel, Almanya'nın Çin ile olan ekonomik ilişkilerinde açık ve adil olmak istediğini, bunu Çin tarafından da beklediklerini kaydetti.

- "Almanya'da Çin ile ilgili araştırma ve eğitim önemli ölçüde güçlendirilmelidir"

EFI raporunda, Almanya'da Çin ile yapılan bilgi ve teknoloji alış yol açacağı verişinin tek taraflı bir bilgi akışına, ülkenin bilimsel ve ekonomik performansını zayıflatacağı endişesine yol açtığına işaret edilerek, "Mevcut ampirik bulgular, Çin'in Almanya'ya doğrudan yatırımından etkilenen şirketlerin ekonomik performansının zayıflamasına yol açtığı hipotezini desteklememektedir." denildi.

Bununla birlikte, Çinli şirket ve yatırımcıların Alman şirketleri devralmasının prensip olarak "politik ve stratejik etki riski" taşıyacağına yer verilen raporda, Alman hükümetinin Alman ve Çinli şirketlerin doğrudan yatırımları için eşit şartlar oluşturulması tavsiyesinde bulunuldu.

Söz konusu raporda, EFI'nın Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığının, ulusal güvenlik için hassas olarak görülen Alman şirketlerinin yabancı yatırımcılar tarafından devralmalarını daha ayrıntılı olarak inceleme planının desteklendiği belirtilerek, şeffaf denetim kriterlerinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Çin'de bilimin doğrudan hükümet etkisinde olduğuna değinilen raporda, "Çin'in iş ve bilim için artan önemi göz önüne alındığında, Almanya'da Çin ile ilgili araştırma ve eğitim önemli ölçüde güçlendirilmelidir. Bu bağlamda, iyi derecede Çince dil becerilerinin öğretilmesine dikkat edilmelidir." değerlendirmesine yer verildi.

EFI raporunda, siber güvenlik konusunda şirketlerin inovasyonlarının büyük baskı altında bulunduğu belirtilerek, "Siber güvenliğin kendisi de inovasyon faaliyetlerinin konusudur. Almanya, siber güvenlik konusunda patentler açısından ABD, Çin ve Japonya'nın çok gerisinde." yorumu yapıldı.