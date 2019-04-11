Alman Hükümetine Yeni Uçak Alınması Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi

Almanya Federal Meclis Bütçe Komisyonu, Alman hükümetine hizmet veren uçakların sık sık bozulmasının ardından 3 yeni uçak alınması için onay verdi.

Almanya Federal Meclis Bütçe Komisyonu, Alman hükümetine hizmet veren uçakların sık sık bozulmasının ardından 3 yeni uçak alınması için onay verdi.



Almanya Federal Meclis Bütçe Komisyonu, Alman Hava Kuvvetleri'ne bağlı olmak üzere uzun menzilli uçuş yapabilecek 3 uçağın alınmasının oybirliğiyle kabul edildiğini duyurdu. Satın alınacak yeni uçakların A350-900 modeli olacağı açıklandı. Uçakların iç donanımının özel hazırlanacağı ve VIP özellikleri taşıyacağı belirtilen açıklamada, uçakların 2020 yılı ortalarına kadar teslim alınacağı kaydedildi. Alınacak yeni bir Airbus A350, uzmanlara göre 180 milyon euro'ya mal oluyor



Cumhurbaşkanı; Başbakanlık, Bakanlık ve Federal Meclis üyelerine hizmet veren 14 uçaktan oluşan bir filoya sahip. Filonun eski uçaklardan oluşması ve yaşanan arızalar sonucu başta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların uçaklarda mahsur kalması, uçuş halindeyken acil iniş yapması Alman kamuoyunda "Dünyaya rezil olduk" başlıklarıyla haberleştirilmişti. - BERLİN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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