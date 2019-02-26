Son Dakika Haberleri: Alman Hükümetinin Silah İhracat Politikası Protesto Edildi

Alman Hükümetinin Silah İhracat Politikası Protesto Edildi

1 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin silah ihracat politikası protesto edildi.

Alman Hükümetinin Silah İhracat Politikası Protesto Edildi, System.String[]
Almanya'nın başkenti Berlin'de hükümetin silah ihracat politikası protesto edildi.


Çeşitli grupların yer aldığı "Çığlık eylemi-Silah ticaretini durdurun" inisiyatifi tarafından Federal Meclis binasının önünde düzenlenen gösteride, Alman hükümetinin silah ihracat politikası eleştirilerek, savaşların tarafı olan ülkelere silah satışlarının durdurulması talep edildi.

"Silahsızlanma şimdi" ve "silah ticareti öldürür" pankartları açan bir grup gösterici, Almanya'nın hangi ülkelere ne kadar değerde silah sattığına ilişkin dövizler taşıdı.

İnisiyatifin sözcülerinden Christine Hoffmann, burada yaptığı konuşmada, Alman hükümetinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerden çok üçüncü ülkelere silah sattığını, hükümetin ise bunun tam tersini iddia ettiğini söyledi.


Hoffmann, 2013-2017 yıllarında Almanya'nın NATO ve AB ülkelerine yaklaşık 1,5 milyar avroluk silah sattığını, üçüncü ülkelere ise aynı dönemde 8,79 milyar avroluk silah satışı gerçekleştirdiğini vurguladı.


Yemen gibi savaş bölgelerinde Alman silahlarının kullanıldığı ifade eden Hoffmann, Alman hükümetinin silah ihracatını savaşların tarafı olan ülkelere yapmamasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:15 Kaynak: AA

Almanya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Taraftarından Tolgay Arslan'a Dürümlü Protesto Ortağını Vuran Zanlı, Otobüs Kaçırarak Şoför ve Muavini Rehin Aldı

PKK'lı Teröristler, Ağaç Kovuğunu Silah ve Mühimmat Deposuna Dönüştürmüş Cezaevinden İzinli Geldiği Evinde Eşinin Gözleri Önünde Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 19:55:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Hükümetinin Silah İhracat Politikası Protesto Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]