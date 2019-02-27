Alman Hükümetinin Silah İhracat Politikası Protesto Edildi

ÇEŞİTLİ grupların yer aldığı 'Çığlık eylemi-Silah ticaretini durdurun' inisiyatifi tarafından Federal Meclis binasının önünde düzenlenen gösteride, Alman hükümetinin silah ihracat politikası eleştirilerek, savaşların tarafı olan ülkelere silah satışlarının durdurulması talep edildi.

ÇEŞİTLİ grupların yer aldığı 'Çığlık eylemi-Silah ticaretini durdurun' inisiyatifi tarafından Federal Meclis binasının önünde düzenlenen gösteride, Alman hükümetinin silah ihracat politikası eleştirilerek, savaşların tarafı olan ülkelere silah satışlarının durdurulması talep edildi. 'Silahsızlanma şimdi' ve 'silah ticareti öldürür' pankartları açan bir grup gösterici, Almanya'nın hangi ülkelere ne kadar değerde silah sattığına ilişkin dövizler taşıdı.



1.5 MİLYAR EURO SİLAH SATIŞI



İnisiyatifin sözcülerinden Christine Hoffmann, burada yaptığı konuşmada, Alman hükümetinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerden çok üçüncü ülkelere silah sattığını, hükümetin ise bunun tam tersini iddia ettiğini söyledi. Hoffmann, 2013-2017 yıllarında Almanya'nın NATO ve AB ülkelerine yaklaşık 1.5 milyar Euro'luk silah sattığını, üçüncü ülkelere ise aynı dönemde 8.79 milyar Euro'luk silah satışı gerçekleştirdiğini vurguladı. Yemen gibi savaş bölgelerinde Alman silahlarının kullanıldığı ifade eden Hoffmann, Alman hükümetinin silah ihracatını savaşların tarafı olan ülkelere yapmamasını istedi.

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