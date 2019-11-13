Alman iç ve dış istihbaratından ortak casus okulu

Soğuk Savaş döneminin "casuslar şehri" olarak bilinen Berlin'de geleceğin ajanlarını yetiştirecek yeni bir okul açıldı. Alman istihbaratı, başkentteki bu okulla iç ve dış istihbarat birimlerinin eğitim harcamalarını azaltmayı hedefliyor.



İstihbarat Servisi Eğitim Merkezi (ZNAF) yaklaşık 700 öğrenciye, gizli gözlem yapma, hukuk, sorgu teknikleri, siber saldırılarla mücadele ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda eğitim verecek.