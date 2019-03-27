Son Dakika Haberleri: Alman İçişleri Bakanı: "İslamcıların 14 Yaş Altı Çocukları da İzlemeye Alınmalı"

Alman İçişleri Bakanı: "İslamcıların 14 Yaş Altı Çocukları da İzlemeye Alınmalı"

1 saat önce

Almanya İçişleri Bakanı Germany Horst Seehofer, Almanya'nın gözünün, babaları tarafından doktrine edilme riski bulunan İslamcıların çocuklarının üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Alman İçişleri Bakanı:
Almanya İçişleri Bakanı Germany Horst Seehofer, Almanya'nın gözünün, babaları tarafından doktrine edilme riski bulunan İslamcıların çocuklarının üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Mevcut Alman yasaları 14 yaşından küçük çocuklar hakkında bilgi toplanmasını yasaklıyor. Bu yüzden Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkeye dönen çocukların terörist saldırı planlama veya İslamcı ideolojiyi yayma potansiyeline karşı kanunda değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Die Welt gazetesinde Seehofer ile ilgili haberde, "Vatan Güvenlik Ajansı BfV'nin, babaları Almanya'dan ayrılan ve Orta Doğu'daki İslamcı gruplara katılan çocuklar hakkında istihbarat toplayabilmeli" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Alman İçişleri Bakanlık Müsteşarı Hans-George Engelke, "Tecrübelerimize göre, giderek artan sayıda genç insan, kendilerini Cihadist çevre içinde buldu. Alman babaları güvenlik tehdidi olarak kabul edilen çok sayıda küçük şimdi Suriye'de bulunuyor. Bu çocuklar geri dönebilir" dedi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığının, bu çocuklar hakkında internet ve akıllı telefonlardaki görüşmelerinin, sesli ve yazılı mesajlarının takip edilmesi için izin almaya çalıştığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığının yazısının, mevcut güvenlik tehditlerine karşı BfV'nin güncellenmesi konusunda görüşlerini almak üzere diğer devler ajanslarına gönderildiği belirtildi.

Adalet Bakanı Katarina Barley ise bu teklife karşı çıkarak BfV'ye daha çok izleme yetkisinin verilmesine yer olmadığını belirtti.

Alman Çocuk Koruma Derneği Başkanı Heinz Hilgers de 14 yaş altı çocukların izleme listesine alınmasının kanunsuz olduğunu söyledi.

BfV'nin geçen yılki başkanı Hans-Georg Maassen, "DEAŞ'ın okulları ve ana okullarında beyinleri yıkanmış" çocuklar hakkında uyarıda bulunmuş ve benzer fikirleri tartışmıştı. Maassen, o zaman Almanya'dan ayrılmış olan 290 çocuğun söz konusu olduğunu söylemişti. DEAŞ'a katılmak için Almanya'dan ayrılan bin kişi olduğu düşünülüyor. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:18 Kaynak: İHA

Almanya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin Yerli Üretim Elektrikli Traktörünü Tanıttı Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 16:08:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman İçişleri Bakanı: "İslamcıların 14 Yaş Altı Çocukları da İzlemeye Alınmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]