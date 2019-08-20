Son Dakika Haberleri: Alman İçişleri Bakanı: Ülkesine tatile giden Suriyeli mültecilerin bu statüsü iptal olabilir
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Alman İçişleri Bakanı: Ülkesine tatile giden Suriyeli mültecilerin bu statüsü iptal olabilir

12 dakika önce

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkesine tatile giden Suriyelilerin mülteci statüsünden çıkarılabileceğini açıkladı.

Alman İçişleri Bakanı: Ülkesine tatile giden Suriyeli mültecilerin bu statüsü iptal olabilir, System.String[]
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkesine tatile giden Suriyelilerin mülteci statüsünden çıkarılabileceğini açıkladı.

Bild am Sonntag'a açıklamalarda bulunan Bakan Seehofer, "Eğer birisi, Suriyeli bir mülteci, düzenli olarak Suriye'de tatile giderse, Suriye'de zulme uğradığını dürüstçe söyleyemez." dedi. Alman Bakan, "Bu durumda onun mülteci statüsünü elinden almak zorunda kalırız" şeklinde konuştu.
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Süleyman Soylu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:29 
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