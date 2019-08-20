Alman İçişleri Bakanı: Ülkesine tatile giden Suriyeli mültecilerin bu statüsü iptal olabilir
12 dakika önce
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, ülkesine tatile giden Suriyelilerin mülteci statüsünden çıkarılabileceğini açıkladı.
Almanya İçişleri Bakanı
Horst Seehofer, ülkesine tatile giden Suriyelilerin mülteci statüsünden çıkarılabileceğini açıkladı. Bild
am Sonntag'a açıklamalarda bulunan Bakan Seehofer, "Eğer birisi, Suriyeli bir mülteci, düzenli olarak Suriye'de tatile giderse, Suriye'de zulme uğradığını dürüstçe söyleyemez." dedi. Alman Bakan, "Bu durumda onun mülteci statüsünü elinden almak zorunda kalırız" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:29
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