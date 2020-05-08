Alman ihracatında Kovid-19 etkisiyle 30 yılın en büyük düşüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman ihracatında Kovid-19 etkisiyle 30 yılın en büyük düşüşü - Son Dakika

Alman ihracatında Kovid-19 etkisiyle 30 yılın en büyük düşüşü

6 saat önce

Almanya'nın ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle martta yüzde 11,8 geriledi.

Alman ihracatında Kovid-19 etkisiyle 30 yılın en büyük düşüşü, System.String[]

Almanya'nın ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle martta yüzde 11,8 geriledi. Bu, Ağustos 1990'da serinin başlangıcından bu yana yaşadığı en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, martta şubat ayına kıyasla yüzde 5'lik düşüş beklentisine karşın yüzde 11,8 azalarak yaklaşık 99,2 milyar avro oldu. Böylece ihracattaki bu düşüş, Ağustos 1990'da serinin başlangıcından bu yana yaşanan en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

İthalat ise yüzde 5,1 düşerek 86,5 milyar avroya geriledi. Mart 2019'a göre ihracat yüzde 7,9 ve ithalat yüzde 4,5 düştü. Dış ticaret fazlası ise 22,3 milyar avrodan 17,4 milyar avroya geriledi..

Almanya'nın martta ihracatının 55,6 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 48,7 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.

Mart 2019'un aynı dönemine göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 11 ve bu ülkelerden yapılan ithalat da yüzde 8 düştü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin martta cari işlemler fazlası 2019'un aynı dönemine göre 6,5 milyar avro azalarak 24,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Mart 2019'da 30,9 milyar avro olmuştu.

- Çin'e ihracat düşmeye devam etti

Almanya'nın bu yılın ilk 3 ayındaki ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 324,9 milyar avroya düşerken ve ithalatı yaklaşık yüzde 2,9 azalarak yaklaşık 273,1 milyar avroya geriledi.

Böylece ülkenin ticaret fazlası, bu yılın ilk 3 ayında 51,8 milyar avro oldu.

Öte yandan, Destatis verilerine göre, Almanya'nın ülkenin en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak yaklaşık 7,5 milyar avroya geriledi.

Ülkenin Çin'den ithalatı ise yüzde 5 azalarak 8 milyar avro olarak gerçekleşti.

İhracat, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:22 Kaynak: AA


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