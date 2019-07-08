Son Dakika Haberleri: Alman iklim aktivistlerinden "Gelecek için 5 gün" eylemi
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Alman iklim aktivistlerinden "Gelecek için 5 gün" eylemi

10 dakika önce

Almanya'nın Köln kentinde iklim aktivistleri 5 gün aralıksız iklim grevi için bir araya geldi. İsveçli aktivist Greta Thunberg öncülüğünde başlayan "Gelecek için cuma günleri" eylemlerine destek veren genç aktivistler, tüm haftaya yayılan grevleri ile iklim krizine çözüm arayacak.

Alman iklim aktivistlerinden
Almanya'nın Köln kentinde genç iklim aktivistleri 5 gün aralıksız iklim grevi için bir araya geldi. İsveçli aktivist Greta Thunberg öncülüğünde başlayan "Gelecek için cuma günleri" (Fridays for future) eylemlerine destek veren genç aktivistler, bu kez tüm haftaya yayılan grevleri ile iklim krizine çözüm için yetkililere çağrıda bulunacak.

Almanya'da yaz tatiline girmeden önceki son haftayı değerlendirmek isteyen aktivistlerin sözcüsü, okulun son haftası boş geçen dersler yerine iklim için etkili bir eylem yapmak istediklerini söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:22 
Almanya, Köln, Dünya
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