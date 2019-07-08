Alman iklim aktivistlerinden "Gelecek için 5 gün" eylemi

Almanya'nın Köln kentinde genç iklim aktivistleri 5 gün aralıksız iklim grevi için bir araya geldi. İsveçli aktivist Greta Thunberg öncülüğünde başlayan "Gelecek için cuma günleri" (Fridays for future) eylemlerine destek veren genç aktivistler, bu kez tüm haftaya yayılan grevleri ile iklim krizine çözüm için yetkililere çağrıda bulunacak.Almanya'da yaz tatiline girmeden önceki son haftayı değerlendirmek isteyen aktivistlerin sözcüsü, okulun son haftası boş geçen dersler yerine iklim için etkili bir eylem yapmak istediklerini söyledi.