Alman imalat sanayisi, yeni siparişlerdeki düşüşle nisanda ivme kaybetti - Son Dakika

Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), tedarik darboğazları ve yeni siparişlerdeki düşüş nedeniyle nisanda 54,1 puana geriledi.

S&P Global, Almanya'nın nisan ayı nihai imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre martta 56,9 puan olan imalat sanayi PMI, nisanda tedarik darboğazlarıyla 2,8 puan azalarak 54,1'e geriledi. Yeni siparişlerin Ukrayna- Rusya savaşı ve Moskova'ya karşı Batılı ülkelerin yaptırımlarının belirsizliği artırmasıyla yaklaşık iki yıldır ilk defa gerileyen endeks, 20 ayın en düşük seviyesine indi.

Beklenti endeksin 54,5 puana gerilemesi yönündeydi.

Ülkede martta 56,1 puan olan hizmet sektörü PMI da Kovid-19'a ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesiyle nisanda 57,9 puana yükseldi.

Martta 55,1 olan bileşik PMI ise nisanda 54,5 puan olarak tespit edildi. Beklenti endeksin 54,1 puana gerilemesi yönündeydi.

S&P Global Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektöründeki artışın Almanya'da ekonomik büyümeye yalnızca geçici bir destek sağlayacağını belirterek, imalatta uzun süreli bir gerilemenin olumsuz etkisinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Hem mal hem de hizmet sektörlerindeki şirketlerin artan enerji, malzeme ve işçilik maliyetlerini dengelemek için fiyatlarını artırdıklarını hatırlatan Smith, bunun da enflasyonun kısa vadede yüksek kalacağına işaret ettiğini belirtti.

Bu arada, Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarıyla martta yüzde 7,3'e çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Ekonomistler son erilerin ardından çift haneli enflasyon oranlarının yakın gelecekte mümkün olduğunu belirtiyor.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.