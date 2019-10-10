Son Dakika Haberleri: Alman iş adamı Turgutlu'da Müslüman oldu
Son Dakika Güncel Alman iş adamı Turgutlu'da Müslüman oldu

Alman iş adamı Turgutlu'da Müslüman oldu

2 saat önce

Alman iş adamı Michael Oliver Frank, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Müslüman oldu.

Alman iş adamı Turgutlu'da Müslüman oldu, System.String[]

Alman iş adamı Michael Oliver Frank, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Müslüman oldu.


Almanya'da yaşayan iş adamı Michael Oliver Frank, Turgutlu İlçe Müftülüğünde düzenlen ihtida merasimiyle Müslüman olarak "Ali" adını aldı. Turgutlulu sanayici Tahsin Koyak'ın yakın dostu olan Frank'ın ihtida merasimine, İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz, Şube Müdürü Lütfi Elmas, Din Hizmetleri Uzmanı Osman Güreser, Niyazi Bey Camii İmam Hatibi İsmail Akagündüz ve iş adamı Tahsin Koyak katıldı. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Michael Oliver Frank, ismini de Ali olarak değiştirdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde konuşan Müftü Yavuz, Müslüman olan Frank'a, İslam'ın temel esasları ile ilgili verdiği bilgilerin ardından, dinini iyi bir şekilde yaşaması temennisinde bulundu. İlçe Müftüsü Yavuz tarafından yapılan duanın ardından Ali'ye Kur'an-i Kerim hediye edildi. - MANİSA

Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:22 Kaynak: İHA
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