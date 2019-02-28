Alman İş Adamları Derneği MÜSİAD’da
1 saat önce
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Alman İşadamları Derneği Yönetimini ağırladı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Alman İşadamları Derneği Yönetimini ağırladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:15
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