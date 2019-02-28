Son Dakika Haberleri: Alman İş Adamları Derneği MÜSİAD’da

Alman İş Adamları Derneği MÜSİAD’da

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Alman İşadamları Derneği Yönetimini ağırladı.

Alman İş Adamları Derneği MÜSİAD’da , System.String[]
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Alman İşadamları Derneği Yönetimini ağırladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:15 

Bursa, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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