Son Dakika Haberleri: Alman iş dünyası, Brexit anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Son Dakika Güncel Alman iş dünyası, Brexit anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Alman iş dünyası, Brexit anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

36 dakika önce

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, "Brexit müzakerelerinde bugün üzerinde mutabık kalınan anlaşma, uzun zamandır ilk parlak nokta olmuştur.

Alman iş dünyası, Brexit anlaşmasını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, "Brexit müzakerelerinde bugün üzerinde mutabık kalınan anlaşma, uzun zamandır ilk parlak nokta olmuştur." ifadesini kullandı.

Schweitzer, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere ve AB'nin Brexit konusunda anlaşmaya varmasını değerlendirdi.

Schweitzer, "Brexit müzakerelerinde bugün üzerinde mutabık kalınan anlaşma, uzun zamandır ilk parlak nokta olmuştur." ifadesini kullandı.

Brexit müzakerelerinin uzun sürmesinin Almanya ve İngiltere arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğini belirten Schweitzer, İngiltere ve AB'deki parlamentoların anlaşmayı onaylaması halinde anlaşmasız bir anlaşmanın masadan kalkacağını, bunun da Alman şirketleri için olumlu sonuçları olacağını kaydetti.

Almanya Dış Ticaret Birliği de (BGA), anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını, anlaşmayla Alman iş dünyasının rahat bir nefes aldığını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BGA Başkanı Holger Bingman, 3 yıl süren bir mücadelenin ardından anlaşmasız bir Brexit'in önlendiğini belirterek, "Anlaşma, parlamentolar tarafından imzalandıktan sonra şirketlerimiz planlama konusunda önünü görmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Almanların zoruna gitti: Erdoğan, Maas'ı aşağıladı
Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımını durdurduğu iddialarına yanıt geldi AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı Erdoğan'ın Pence'i karşıladığı anların görüntüsü yayınlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:19:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman iş dünyası, Brexit anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]