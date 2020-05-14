Alman iş dünyasından ekonominin yeniden açılmasında "daha az bürokrasi" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alman iş dünyasından ekonominin yeniden açılmasında 'daha az bürokrasi' çağrısı - Son Dakika

Alman iş dünyasından ekonominin yeniden açılmasında "daha az bürokrasi" çağrısı

6 saat önce

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, Alman ekonomisinin yeniden açılmasında şirketler için daha fazla "likidite" ve daha az "bürokrasi" çağrısı yaptı.

Alman iş dünyasından ekonominin yeniden açılmasında

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, Alman ekonomisinin yeniden açılmasında şirketler için daha fazla "likidite" ve daha az "bürokrasi" çağrısı yaptı.

Schweitzer, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle askıya alınan ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılmasını değerlendirdi.

DIHK Başkanı Schweitzer, "Şimdi ekonomiyi yeniden başlatmayı kolaylaştıran yaratıcı siyasi yanıtlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Bir dizi yasal değişiklikle, politikacıların Alman şirketleri devlet bütçesine zorlamadan destekleyebileceklerini belirten Schweitzer, şirketlerin önceliğinin artık sağlığın korunması olduğunu, bunun için de daha az bürokrasiye ihtiyaçları bulunduğunu kaydetti.

Schweitzer, DIHK'ın ekonomik faaliyetlerin yeniden başlatılması konusunda bir dizi önlem önerdiğini bildirerek, "Burada amaç daha az bürokrasi ve evrak işleri, daha fazla operasyonel likidite ve daha hızlı planlama prosedürleri. Örneğin, yetkililer, açık havada mesafe kurallarına uymak için restoranların kamu ortak alanları geçici olarak daha cömertçe kullanmasına izin vermelidir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'dan etkilenen şirketler için likiditenin büyük önem taşıdığını ifade eden Schweitzer, "DIHK ayrıca şirketlere daha fazla likidite sağlanmasını istiyor. Örneğin, yurt dışından mal ithal eden ithalatçılar önceden vergi ödemek zorunda kalıyordu. Bu vergiler sadece haftalarca KDV kaydından sonra geri ödeniyordu. Bu, likiditeyi gereksiz yere bağlıyor. Akıllı faturalandırma seçenekleriyle bunu daha pragmatik hale getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Schweitzer, Kovid-19 krizinde, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok tedarik zincirinin durma noktasına geldiğini hatırlatarak, tedarikleri hızlandırmak için planlama ve onay prosedürlerin dijital platformlar aracılığıyla daha hızlı yapılabileceğine işaret etti.

DIHK Başkanı Schweitzer, siyasilerin iş dünyasını işini kolaylaştırmak konusunda hemen çalışmaya başlamalarını istediklerini belirterek, "Çünkü bir şey net. Sağlığın korunması gereklilikleri konusu şirketlerimiz için daha yüksek maliyetlerde ve daha az satış yaparak önemli ölçüde daha fazla çaba anlamına geliyor." dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:00 Kaynak: AA


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