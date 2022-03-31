Alman iş gücü piyasası savaşa rağmen martta direncini korudu - Son Dakika

Almanya'da işsiz sayısı, Rusya- Ukrayna savaşının tetiklediği tedarik zincirlerinde sıkıntıya rağmen mart ayında 66 bin azalarak 2 milyon 362 bine geriledi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, martta geçen aya kıyasla 66 bin azalarak 2 milyon 362 bine indi.

İşsizlik oranı da martta yüzde 5,3'ten 5,1'e geriledi.

Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da işgücü piyasasının toparlanmaya devam ettiğini belirterek, bölgedeki savaşın etkilerinin şu anda yalnızca işgücü piyasası verilerine kısmen yansıdığını ifade etti.

Terzenbach, "Ancak, savaşın genişlemesinden kaynaklanan tehlikeler daha fazla ekonomik kalkınma için bir yük olacaktır. Örneğin fosil ham madde teslimatlarının durdurulması gibi." uyarısında bulundu.