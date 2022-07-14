Alman İş İnsanı Çin'de Fırsatlar Görüyor

TİANJİN, 14 Temmuz (Xinhua) -- Alman bir iş insanı olan Volker Palm, Çin ile ilgili ilk izlenimini hala net olarak hatırlıyor. 55 yaşındaki Palm, "16 yaşımdayken arkadaşımın babası Çin'in Shanghai şehrine yaptığı yaz ziyaretinden döndü. Harika deneyimlerini gözlerini kocaman açarak anlattı" dedi. Genç Palm, onun Shanghai'ı anlatışından etkilenmişti ve bu nedenle Çin'in uçsuz bucaksız pazarını keşfetmeyi aklına koydu. Palm, 1990'lı yılların başında Çin'deki pek çok şehirde elektronik parçalar satmak için Çin'e geldi ve burada muazzam iş fırsatları gördü. "O günlerde bir fuara 1.000 numune getirilse sonunda hepsi dağıtılırdı. 50 bin numune getirilse bile geriye hiçbir şey kalmazdı" diyen Palm, Çinli şirketlerin Almanya'dan gelen çeşitli yeni ürünlere büyük ilgi gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Çin'in reformu ve dışa açılmasının getirisi, özellikle de ülkenin imalat sanayisini geliştirme talebi konusunda iyimser olan Palm, ilk önce satış yapmak amacıyla Beijing'e taşındı. Palm, 2010 yılı civarında Almanya'da düzenlenen tanıtım etkinliğinde, Beijing'in yanındaki bir belediye olan Çin'in kuzeyindeki Tianjin'i öğrendi. Çin'in en büyük limanlarından birine sahip Tianjin şehri, aynı zamanda güçlü bir endüstriyel temele, eksiksiz bir imalat sanayi zincirine ve önemli sayıda teknik personele sahip bulunuyor. Palm, "Yerel yönetimin üst düzey üretime daha fazla yatırım yaptığını fark ettim" dedi. Palm, Tianjin hakkında daha fazla şey öğrendikçe, bu kıyı kentinin gelişme umudundan derin bir şekilde etkilendi. 2012 yılında Palm, bir Alman imalat şirketinin Tianjin yan kuruluşuna katıldı. O günden beri burada çalışıyor. Palm zamanla hayalini gerçekleştirdi ve WAGO Elektronik (Tianjin) Limited Şirketi'nin CEO'su oldu. Bu şirket kendisinin öncülüğünde bir Ar-Ge ekibi kurdu ve satışlarını artırmayı hedefledi. Şirket 2018 yılında Almanya'dan bir grup otomasyon ekipmanı ithal ederek sermayesini artırdı ve üretimi genişletti.

WAGO'daki Ar-Ge ekibi, iki kattan fazla üretim verimliliği için ekipmanı yerelleştirdi. Şirketin gelişimine Tianjin'in eğitim kurumlarını iyileştirme ve yetenekleri çekme çabaları da fayda sağladı. Palm, "İyi bir eğitim seviyesi sayesinde makinede iyi iş yapıyorlar. Özellikle kalıp imalatı ve metal işleme gibi alanlarda Tianjin'de büyük yetenekler bulunabilecek" dedi. Şirket, Çin'deki imalat sanayinin gelişmesiyle birlikte yurtiçinde ve yurtdışında işini genişletmeyi sürdürdü. Palm, "Lityum pil üretimi ve akıllı lojistik gibi gelişmekte olan sektörlerdeki müşteriler ürünlerimizi yeni kullanmaya başladı, bu sebeple Çin pazarının bizim için fırsatlarla dolu olduğunu düşünüyoruz" dedi.