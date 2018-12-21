Alman İstihbaratı Aşırı Sağla Mücadeleyi Artıracak

Almanya
'da Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (iç istihbarat servisi) Başkanı Thomas Haldenwang, aşırı sağcıları izleyen birimin gelecek yıl yüzde 50 büyütüleceğini söyledi.
Bir ay önce göreve atanan Haldenwang, Süddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, bir süredir aşırı sağcılarda yeni bir dinamizm yaşandığını ifade etti.
Bununla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Haldenwang, "Aşırı sağcıları izleyen birim gelecek yıl yüzde 50 büyüyecek." dedi.
Almanya'da 24 bin aşırı sağcı bulunduğuna dikkati çeken Haldenwang, bunların yarısından çoğunun şiddet yanlısı olduğunu vurguladı.
Almanya'da mültecilerle ilgili tartışmanın çok duygusal yürütüldüğünü ifade eden Haldenwang, "Federal Meclisteki bir parti tartışmayı sürekli ateşlerse bu, aşırı sağcıların yeni taraftarlar bulmasına katkı sağlar." diye konuştu.
Haldenwang, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin istihbarat servisi tarafından izlenip izlenmediğine ilişkin soruya "Birkaç hafta önce eyalet yönetimleri AfD'nin çeşitli yapılarıyla ilgili bin sayfalık belgeyi bize ilettiler. Bunu titiz bir şekilde değerlendireceğiz. Sonucunu ocak ayında açıklayacağız." cevabını verdi.
Üç ay önce görevinden alınan Haldenwang'ın selefi Hans-Gerog Maassen, aşrı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanmıştı.