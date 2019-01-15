Son Dakika Haberleri: Alman İstihbaratı Irkçı Afd Partisini Takibe Aldı

Alman İstihbaratı Irkçı Afd Partisini Takibe Aldı

26 dakika önce

Avrupa Birliği karşıtı, İslam ve yabancı düşmanı söylemleri ile bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Almanya'nın iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından takibe alındı.

Alman İstihbaratı Irkçı Afd Partisini Takibe Aldı, System.String[]
Avrupa Birliği karşıtı, İslam ve yabancı düşmanı söylemleri ile bilinen Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Almanya'nın iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından takibe alındı. Almanya'da 2017'de yapılan seçimlerde yüzde 12.6 oy alarak ülkenin üçüncü büyük partisi olan AfD, Almanya'nın iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından takibe alındı. Parti bütünüyle "inceleme vakası" sınıflamasına dahil edildi. Bundan böyle partiye dair kamuoyunda çıkan her haber, yapılan her açıklama, yapılan bağışlar gibi her türlü eylem ve söylem sistematik bir şekilde değerlendirmeye alınacak.

İSTİHBARAT BAŞKANI HALDENWANG: "AFD IRKÇI ÖRGÜTLERİN ÇATISI OLMUŞ DURUMDA" Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, düzenlediği basın toplantısında faklı akımların bulunduğu birçok ırkçı örgütün AfD adı altında faaliyet gösterdiğini belirterek, şu aşamada tüm partinin takibi için yeterli dayanak bulunmadığını açıkladı. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ise kararın siyasi olmadığını, alınan takip kararının arkasında olduklarını duyurdu.

AFD, AVRUPA BİRLİĞİNDEN ÇIKMAYI VAAT EDİYOR AfD, Mayıs sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlık niteliğindeki federal kongrede Almanya'nın Avrupa Birliğinden çıkması ve yeniden Alman markına geri dönülmesi konusundaki görüşlerini dile getirerek, seçim çalışmalarında bu argümanları kullanacaklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

(Mehmet Koca/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel
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