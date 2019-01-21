Alman istihbaratının iki numarası Türk

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Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım