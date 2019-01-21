Son Dakika Haberleri: Alman istihbaratının iki numarası Türk

Alman istihbaratının iki numarası Türk

1 saat önce

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen getirildi.

Alman istihbaratının iki numarası Türk, System.String[]
Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen getirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:55 

Almanya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Haftaya Yükselişle Başladı! İşte Çeyreğin Fiyatı Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar

Ünlü Yatırımcı Bugüne Kadar Görülmemiş Bir Ekonomik Kriz Çıkacağını Söyledi ve Ekledi: Paramı Altına Yatıracağım İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:33:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman istihbaratının iki numarası Türk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]