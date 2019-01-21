Alman istihbaratının iki numarası Türk
1 saat önce
Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen getirildi.
Almanya
'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:55
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