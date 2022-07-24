Alman işverenler: Yabancı işçi gelmezse refah kaybedilir

Alman İşveren Dernekleri Birliği Başkanı, istihdam açığına karşı için acilen esnek bir göç politikası uygulanması gerektiğini, aksi takdirde Almanya'nın refah düzeyini kaybedeceğini belirtti.Alman İşveren Dernekleri Birliği Başkanı (BDA) Rainer Dulger,Almanya'daki kalifiye iş gücü açığıylailgili uyarılarda bulundu.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Dulger, "Kalifiye işçi sıkıntısı o denli büyük ki muhtemelen önümüzdeki on yıl içinde bir ekonomik refah kaybını kabullenmek zorunda kalacağız" dedi. Dulger, Almanya ekonomisini canlı tutabilmek için yılda en az 500 bin yeni kalifiye işçi gerekeceği öngörüsünde bulundu.

Doğum oranının yüksek olduğu, İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş arası dönemde dünyaya gelenlerin giderek daha fazla emekli olmasıyla Almanya'da çalışan sayısının 2025 yılından itibaren düşüşe geçeceği tahmininde bulunan Dulger, "Alman ekonomisinde şu an yaklaşık 45 milyon ile istihdamda rekor niteliğindeki bir sayıdayız. Ancak önümüzdeki 10 içinde bunun yaklaşık 5 milyonunu kaybedeceğiz" dedi. Bu kişilerin, "iyi kazançlı emeklilik dönemine" geçececeğini belirten BDA Başkanı, Berlin'in yeni iş gücü kaynağı için yurt dışına yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

Alman hükümetinin aranan niteliklere sahip kişilerin Almanya'ya göç edebilmesini kolaylaştırması doğrultusunda tavsiyede bulunan Dulger, bu sürecin çevrim içi ilerlemesi ve vize randevuları için beklenen uzun sürelerin kısaltılması yönünde çağrı yaptı.

Tüm dünyadan insanların internet üzerinden başvurusunu iletebilmesini sağlayacak bir düzen için merkezi bir birimin oluşturulmasını isteyen Dulger, "Bu ajans, insanları tam olarak neye ihtiyaçları olduğu ve hangi belgeleri sunmaları gerektiği konusunda bilgilendirebilir" önerisinde bulundu.

Almanya içindeki potansiyel iş gücü

Yurt dışından sağlanabilecek iş gücününyanı sıra ülke içindeki potansiyel bakımından da şartların zorlanması gerektiğini ifade eden Dulger, "Hala mezun olamayanlara ikinci ve üçüncü bir şans verilmeli" dedi.

Dulger, "İş ve aile hayatının birlikte yürütülebilmesini sağlama açısından da tempoyu artırmamız lazım. Yıllardır kreşlerde çocuk bakıcısı açığı var" ifadesini kullandı.

Dulger, "Bunları başaramazsak, vergi ödeyen ve sosyal güvenlik fonlarına katkıda bulunan kişi sayısı 5 milyon azalacağı için refah kaybını da kabullenmek zorunda kalacağız. Bu para kaybolacak" diye konuştu. Dulger, "O zaman da refah devletimiz, daha önce sahip olduğu kaynaklara artık sahip olmayacak" diye ekledi.

dpa/ CÖ,ET