Son Dakika Haberleri: Alman kadın turist denizde boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alman kadın turist denizde boğuldu

2 saat önce

Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinden denize giren 80 yaşındaki Alman turist, boğularak yaşamını yitirdi.

Alman kadın turist denizde boğuldu, System.String[]
Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinden denize giren 80 yaşındaki Alman turist, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıldızlı otelde tek başına tatil yapmakta olan 80 yaşındaki Alman turist Margrit Morgenstern otelin sahilinden denize girdi. Bir süre sonra turistin çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan yaşlı kadın kurtarılamadı.

Alman turistin cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
Antalya, Side Mahallesi, Manavgat, turist, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Onur Air'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjdeli haber, başvurular başladı Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı! Kadıköy can pazarı! Tekne devrildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:22:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman kadın turist denizde boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]