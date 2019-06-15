Alman kadın turist denizde boğuldu
2 saat önce
Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinden denize giren 80 yaşındaki Alman turist, boğularak yaşamını yitirdi.
Manavgat
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinden denize giren 80 yaşındaki Alman turist
, boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, Manavgat'ın Side Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıldızlı otelde tek başına tatil yapmakta olan 80 yaşındaki Alman turist Margrit Morgenstern otelin sahilinden denize girdi. Bir süre sonra turistin çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar tarafından sahile çıkarılan yaşlı kadın kurtarılamadı.
Alman turistin cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. - ANTALYA
Onur Air'den kabin görevlisi olmak isteyenlere müjdeli haber, başvurular başladı
Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi
Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!
Kadıköy can pazarı! Tekne devrildi