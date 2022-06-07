Alman kadın ve Rus erkeğin yaralandığı silahlı kavganın sebebi alacak verecek davası çıktı - Son Dakika
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Alman kadın ve Rus erkeğin yaralandığı silahlı kavganın sebebi alacak verecek davası çıktı

07.06.2022 14:39
Alman kadın ve Rus erkeğin yaralandığı silahlı kavganın sebebi alacak verecek davası çıktı

Antalya'da 170 bin Euro alacaklı olduğu Rus ve Alman uyruklu kişileri bacağından yaralayan şahıs tutuklandı.

Antalya'da 170 bin Euro alacaklı olduğu Rus ve Alman uyruklu kişileri bacağından yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emrah G., kendisine 170 bin Euro alacağı olan N.J, ve A.B. ile karşılaştı. İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Emrullah G, yanında bulunan silahla N.J.'yi iki bacağından A.B'yi de sol bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan Emrullah G., daha sonra emniyete giderek teslim oldu. Olayda kullanılan tabancayı M.A.'nın evine götürdüğü belirlendi. Hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrullah G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alman kadın ve Rus erkeğin yaralandığı silahlı kavganın sebebi alacak verecek davası çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman kadın ve Rus erkeğin yaralandığı silahlı kavganın sebebi alacak verecek davası çıktı - Son Dakika
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