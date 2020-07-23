Alman kadını boğarak öldürmekten yargılanan hip hop şarkıcısına 20 yıl hapis - Son Dakika

Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Mohamed Hareke'yi önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, indirimle 20 yıla düşürdü. Duruşmanın ardından Mohamed Hareke, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Alanya'da, 10 Haziran 2018 tarihinde, sabaha karşı Kızlarpınarı Mahallesi Kleopatra Plajı'nın Atatürk Bulvarı kıyısındaki sahilde, denizin 100 metre açığında hareketsiz halde bir kadın olduğunu görenler, Sahil Güvenlik'e haber verdi. İhbar üzerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarılan kadının öldüğü belirlendi.

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