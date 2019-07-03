Son Dakika Haberleri: Alman kaptan Carola Rackete serbest
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Alman kaptan Carola Rackete serbest

23 dakika önce

MAHKEMENİN kadın yargıcı, kaçak göçe yardım, deniz hukukuna ve devlet güçlerine karşı gelmekle suçlanan 31 yaşındaki Rackete hakkında suç işlemediği, insan hayatı kurtarmak için üzerine düşen görevi yerine getirdiği kararına vardı ve serbest bırakılmasına hükmetti.

Alman kaptan Carola Rackete serbest, System.String[]
MAHKEMENİN kadın yargıcı, kaçak göçe yardım, deniz hukukuna ve devlet güçlerine karşı gelmekle suçlanan 31 yaşındaki Rackete hakkında suç işlemediği, insan hayatı kurtarmak için üzerine düşen görevi yerine getirdiği kararına vardı ve serbest bırakılmasına hükmetti. Yargı kararını denizde insan hayatı kurtarmanın suç olmadığı üzerine bir sinyal olarak niteleyen Rackete, kendisine gösterilen kitlesel dayanışma ve destekten çok etkilendiğini söyledi. Kadın kaptan, "Bu, dayanışmanın bir zaferi" dedi. Rackete için 1.3 milyon Euro bağış ve yüzbinlerce imza toplanmıştı.

KARAR, SALVİNİ'Yİ KIZDIRDI

Mahkemenin kararı, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi kızdırdı. Salvini, kadın kaptanın bir an evvel İtalya'dan sınır dışı edilmesini istedi. Soruşturmayı yürüten savcılık da mahkeme kararına karşı itiraz yollarını gözden geçirdiklerini açıkladı.

Kaptan Rackete, yardım örgütü Sea Watch 3 gemisiyle Akdeniz'de 41 mülteciyi boğulmaktan kurtarmış, Avrupa ülkelerinin alması için iki hafta Akdeniz açıklarında beklemiş, ancak uzlaşma sağlanamayınca zorla Lampedusa Limanı'na giriş yapmıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:17 
Akdeniz, İtalya, Güncel
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