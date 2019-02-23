Son Dakika Haberleri: Alman Kardinal Marx: "Kilise, Cinsel Taciz Dosyalarını İmha Etti"

Alman Kardinal Marx: "Kilise, Cinsel Taciz Dosyalarını İmha Etti"

20 dakika önce

Vatikan'da devam eden 'Pedofili Zirvesi'nin üçüncü gününe Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Reinhard Marx'ın, kilisenin cinsel tacize ilişkin dosyaları "yok" ettiği iddiası damga vurdu.

Alman Kardinal Marx:
Vatikan'da devam eden 'Pedofili Zirvesi'nin üçüncü gününe Almanya Piskoposlar Konferansı Başkanı Reinhard Marx'ın, kilisenin cinsel tacize ilişkin dosyaları "yok" ettiği iddiası damga vurdu. Marx, bu korkunç eylemlerin sorunu gizleme ve sorumluları koruma amaçlı olduğunu söyledi. Marx, sorumluların isimlerinin imha edildiğini açıkladı.

Alman Kardinal Reinhard Marx, Vatikan'da devam eden tarihi 'Pedofili Zirvesi'nin üçüncü gününde, Katolik Kilisesinin cinsel taciz failleri hakkındaki dosyaları imha ettiği iddiasını ortaya attı. Alman Piskoposluk Konferansı Başkanı Marx, "Bu korkunç eylemleri belgeleyen ve sorumluların isimlerinin imha edildiğini veya hiç yaratılmadığını gösteren bilgiler yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Alman Kardinal Vatikan'ı zorda bıraktı

Alman Kardinal zirveye katılanların önünde yaptığı konuşmada, "Çocuklar ve gençler idarenin gücünün kötüye kullanılması nedeniyle cinsel istismara uğramışlardır. Bu inkar edilemez bir şekilde ortadadır. Suçluyu cezalandırmak yerine, kınanmış ve susturulmuş kurbanlar seçtik. Suçları kovuşturmak için oluşturulan usuller kasten göz ardı edildi, silindi veya iptal edildi. Aslında, mağdurların hakları çiğnendi. Bireylerin özgür iradelerine bırakıldı" dedi.

Gizlilik Kuralı, kilise tarafından kötüye kullanıldı

Kardinal, kilise tarafından yürütülen davalarda daha fazla şeffaflık çağrısında bulunurken dini mahkemelerce incelenen dava sayısının ve bunlarla ilgili detayların açıklanmasını istedi. Çağdaşlığı ile tanınan Alman kardinal, gizlilik kuralının kilise tarafından bir gerekçe olarak sunulduğunu, rahipler tarafından yapılan istismarların bu yüzde daha da arttığını iddia etti. - ROMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:52 Kaynak: İHA

Vatikan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı

Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart DP'den Aday Olan Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 19:12:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alman Kardinal Marx: "Kilise, Cinsel Taciz Dosyalarını İmha Etti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]