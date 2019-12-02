Alman Katolik Kilisesi devrim niteliğindeki reformları görüşüyor, rahiplere evlenme izni çıkabilir

Almanya Katolik Kilisesi, son dönemlerde rahiplere yönelik cinsel istismar suçlarının artması sonrası din görevlilerinin bekar olma şartı ve kadınlara kilise hiyerarşisinde daha fazla görev verme gibi konularda karar almak için geniş çaplı bir toplantıya girdi.



Almanya Piskoposlar Konseyi ve Alman Katolik Merkez Komitesi tarafından yapılan görüşmelerde alınacak kararların Vatikan'ı bağlamayacağı ancak kızdırabileceği düşünülüyor. Reform sürecinin yaklaşık 2 yıl kadar süreceği öngörülüyor.