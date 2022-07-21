Alman Kimya Devi Basf Çin'deki Büyük Projesini İlerletiyor - Son Dakika
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Alman Kimya Devi Basf Çin'deki Büyük Projesini İlerletiyor

21.07.2022 12:21
Alman Kimya Devi Basf Çin'deki Büyük Projesini İlerletiyor

GUANGZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Alman kimya devi BASF SE'den yapılan açıklamaya göre şirket, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde planlanan Verbund entegre tesislerinin inşaatına yeşil ışık yaktı.

GUANGZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Alman kimya devi BASF SE'den yapılan açıklamaya göre şirket, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde planlanan Verbund entegre tesislerinin inşaatına yeşil ışık yaktı. Şirketten yapılan en son yazılı açıklamaya göre, Çin'in ağır kimya endüstrisindeki tamamıyla yabancı sermayeli ilk proje olan entegre tesislerin inşası planlandığı gibi ilerliyor. Şimdi ana hedef, petrokimya ürünleri ve ara ürünler gibi bazı ürünlerin üretimi için bir buharla parçalayıcı ve birkaç alt tesisi içeren Verbund'un çekirdeğini inşa etmek olacak. Açıklamada, BASF'nin yeni Verbund entegre tesislerini inşa etmek için 2030 yılına kadar 10 milyar euroyu (yaklaşık 10,2 milyar ABD doları) bulan yatırım yapacağı belirtildi. BASF, 2020'de Zhanjiang'da planlanan Verbund entegre tesislerinde ilk üretim tesislerin inşaatına başladı. Birkaç aşamada inşa edilecek entegre tesislerin 2030 yılına kadar tamamen faaliyete geçmesi bekleniyor. Tesis, Ludwigshafen, Almanya ve Antwerp, Belçika'dan sonra BASF'nin dünya çapındaki üçüncü en büyük Verbund entegre tesisi olacak. Mühendislik plastikleri üretimi için ilk tesisin inşası halen devam ediyor, termoplastik poliüretan üretim tesisi ise 2023'te devreye girecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Kimya Devi Basf Çin'deki Büyük Projesini İlerletiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman Kimya Devi Basf Çin'deki Büyük Projesini İlerletiyor - Son Dakika
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